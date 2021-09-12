Вице-премьер Стефанишина: Украина фактически находится в состоянии третьей мировой войны Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Незалежная находится в состоянии третьей мировой войны.

Однако, по ее мнению, речь идет о войне, которая не связана с массовым уничтожением людей.

- Сейчас мы находимся фактически в состоянии новой третьей мировой войны, правда, гибридной, не связанной с массовым уничтожением людей. С 2014 года весь мир был единогласным, он осуждал эту войну, но потом Россия прибегла к определенным шагам, чтобы разрушить существующее единство, - заявила Стефанишина на форуме YES Brainstorming.

По словам украинского вице-премьера, Украине необходимо давать российской стороне "отпор путем санкций". Также она предложила создать новый нарратив интеграции или реинтеграции государств континента.

Накануне президент Украины Владимир Зеленский заявлял о существовании вероятности полномасштабной войны между Украиной и Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами.