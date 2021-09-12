Российские сухопутные войска получат более 240 новейших танков до конца 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

В России до конца 2021 года более 240 современных и модернизированных танков Т-72Б3М, Т-80БВМ и Т-90М "Прорыв" получат Сухопутные войска .Об этом журналистам сообщили в Минобороны РФ.

В военном ведомстве уточнили, что обновление парка танков в нашей стране осуществляется ежегодно.

- Современные образцы бронетанковой техники, успешно зарекомендовавшие себя при эксплуатации в различных климатических зонах, - сообщили в министерстве.

Напомним, 12 сентября 2021 года в 75-й раз празднуется День танкиста. Этот день является одним из самых знаменательных в Сухопутных войсках. Данный праздник был учрежден указом президиума Верховного совета СССР от 1946 года в ознаменование заслуг бронетанковых и механизированных войск в разгроме немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны (1941-1945).

День танкиста является международным праздником, который кроме России отмечается и в странах бывшего СССР: Белоруссии, Украине, Казахстане. В этот день поздравляют не только служащих танковых войск, но и танкостроителей, инженеров и техников.