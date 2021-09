Фильм "Рука Бога" Паоло Соррентино получил гран-при жюри 78-го Венецианского кинофестиваля Фото: REUTERS

Члены жюри 78-го Венецианского кинофестиваля, который проходил с 1 по 11 сентября 2021 года, назвали имя главных обладателей премий.

Гран-при жюри кинофестиваля получила автобиографическая "Рука Бога" итальянского кинорежиссера и сценариста Паоло Соррентино.

Также награду "Серебряный лев" за лучшую режиссуру получила Джейн Кэмпион за картину "Сила собаки" (The Power of the Dog).

В этом году программа Венеции была настолько разнообразной, что было довольно сложно предсказать, чья именно работа будет признана жюри лучшей. С другой стороны: на этот раз было особенно много отличных кинокартин. Так, в 2021 году французская драма "Событие" получила главный приз фестиваля. Это экранизация одноименного романа Анни Эрно, которую поставила Одри Диван.