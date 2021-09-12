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Общество12 сентября 2021 1:52

Грабители украли две олимпийские медали из дома теннисистки Елены Весниной

Также злоумышленники обчистили сейф спортсменки
Юлия КЕКОВАЮлия КЕКОВА
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Грабители украли две олимпийские медали из дома теннисистки Елены Весниной

Грабители украли две олимпийские медали из дома теннисистки Елены Весниной

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Московской области грабители ограбили дом олимпийской чемпионки и серебряной призерки Олимпиады в Токио по теннису Елены Весниной.

Злоумышленники похитили у российской спортсменки обе олимпийские медали, взломали сейф и вынесли драгоценности.

- Мы были с мужем на ужине и вернулись домой, обнаружили, что украли две олимпийские медали - золотую и серебряную, драгоценности, взломали сейф, - сказала теннисистка ТАСС.

Веснина объяснила, что воры взломали дверь, чтобы проникнуть в дом. Однако сама признается, что отправляясь на ужин, они с мужем забыли включить сигнализацию, в результате чего в момент ограбления она была отключена. Пока точный ущерб, который нанесли чемпионке воры, не уточняется.

Веснина заверила, что подала заявление об ограблении дома в правоохранительные органы, сейчас полицейские проводят осмотр место преступления.