Военнослужащие в Приморье спели легендарную песню к 75-летию Дня танкиста Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Приморском крае военнослужащие базы хранения бронетанкового вооружения Восточного военного округа во время проведения плановых работ по обслуживанию танка Т-62м-1 спели легендарную песню "Три танкиста".

Экипаж боевой машины посвятил песню Дню танкиста, который в 2021 году празднует 12 сентября юбилей - 75 лет с момента его назначения.

Известную военную песню "Три танкиста" Бориса Ласкина российские военные исполнили после проведения регламентных работ по обкатке танка. Об этом kp.ru сообщили в военном ведомстве.

Также сообщается, что накануне праздничного дня на территории воинской части состоялось открытие храма-часовни имени Святого воина Дмитрия Солунского.

В рамках Дня открытых дверей по случаю праздника жители и гости города Арсеньев смогли посетить музей на территории базы хранения. Там находятся свыше 20 экземпляров восстановленной техники времён Великой Отечественной войны, в том числе легендарный фронтовой танк Т-34.

Напомним, День танкиста - это международный праздник, его отмечают в России и странах бывшего СССР: Белоруссии, Украине, Казахстане. В этот день поздравляют не только служащих танковых войск, но и танкостроителей, инженеров и техников. В наше время День танкиста в России празднуется хоть и без размаха, зато с вниманием к виновникам торжества. Военных танковых дивизий поздравляют на федеральном уровне, на региональном, и, конечно же, в своих частях. Руководство обращается к служащим с торжественной речью, а особо отличившихся награждает.