Россиянам дали советы по правильному сбору грибов в лесу Фото: Алексей БУЛАТОВ

В осенний период многие россияне отправляются на природу, чтобы собирать грибы в лесу. Однако при неправильном сборе и невнимательности граждане рискуют отравиться. Эксперты дали полезные советы, как следует собирать грибы, а также объяснили, что с ними делать по приезде домой.

Прежде всего специалисты рекомендуют собирать грибы утром, до того момента, как они окажутся нагреты солнцем. При таком сборе они будут дольше храниться. Старые, переросшие грибы лучше обойти стороной, обычно в них накапливаются вредные для человека продукты.

Также россиянам напомнили, что при сборе грибов на природе лучше не использовать пластиковые пакеты. Все дело в том, что так они не только рискуют полопаться при транспортировке, но и быстрее испортятся. Наилучшем решением для этого дела является деревянная корзинка или лукошко. При этом лучше всего класть грибы шляпками вниз. Об этом пишут "Известия".

Также в МЧС призывают не срезать гриб, стопроцентно не убедившись, что он не ядовит. Не нужно собирать неизвестные сорта и слишком молодые, старые, мягкие, водянистые и трухлявые грибы.

Вернувшись домой следует перебрать собранный "урожай" и на час отправить его в соленую прохладную воду.