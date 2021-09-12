Диетолог рассказала россиянам о рисках отравления из-за эклеров Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Врач-диетолог и нутрициолог Анна Белоусова предупредила россиян о рисках отравления и диареи при чрезмерном употреблении эклеров и сладкого печенья. В частности, это может быть связано с неправильным хранением данных продуктов и коротким сроком годности.

По ее словам, если речь идет о печенье, то в случае, когда человек за один раз съел целую пачку печенья, это моет привести к тому, что ферменты не справятся с такой нагрузкой

- Печенки к пищевому отравлению, скорее всего, не приведут. Но могут вызвать диарею, потому что много сладкого ... А вот к пищевому отравлению могут привести кремовые изделия, то есть торты, эклеры, пирожные. Они могут обернуться серьезным отравление, которое будет проявляться тошнотой, диареей и высокой температурой, - рассказала врач ФАН.

Также врач добавила, что съесть сладкое, не значит сделать перекус. По словам Белоусовой, часто употребление "вкусняшек" может обернуться лишним весом, кариесом и стать шагом к диабету.