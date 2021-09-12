Последние новости на утро 12 сентября 2021: ФБР обнародовало первый рассекреченный документ по терактам 11 сентября в США

Важные новости утра Фото: REUTERS

Последние новости на утро 12 сентября 2021 года.

Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001 года. Его рассекретили в рамках выполнения указа президента страны Джо Байдена. Документ опубликован на сайте ведомства. В частности, в документе приводится отчет по результатам бесед агентов ведомства с сотрудником консульства Саудовской Аравии в Лос-Анджелесе о его контактах с лицами, которые оказывали значительную логистическую поддержку угонщикам американских пассажирских самолетов Навафу Аль-Хазми и Халиду Аль-Мидхару, вовлеченным в теракты.

В случае начала потенциальной войны Франция не сможет на протяжении длительного времени противостоять России. Аналитики центра RAND, считают, что Франция не обладают людскими резервами и значительными запасами боеприпасов для ведения продолжительных боевых действий с РФ.

Телефонные мошенники чаще всего похищают деньги со счетов россиян, когда представляются сотрудниками банка и предлагают оформить заявку на кредит. Еще один популярный вариант действий аферистов - уговоры перевести все средства на поддельный счет из-за якобы существующей опасности списания всех денег.

Издание WSJ со ссылкой на источники сообщило, что США достигли соглашения с Узбекистаном по вопросу переброски группы прибывших в эту страну афганских летчиков ВВС вместе с их семьями. Предполагается, что 585 человек доставят на американскую военную базу в Доху.

18-летняя британская теннисистка Эмма Радукану стала победительницей Открытого чемпионата США (US Open). В решающем матче спортсменке удалось обыграть канадскую теннисистку Лейлу Фернандес со счётом 6:4, 6:3.

Сенатор Алексей Пушков ответил на угрозы экс-посла США в Киеве Джона Хербста, который предложил ввести санкции против России в случае присоединения Украины. По его мнению, такие заявления являются "сотрясение воздуха".

Сегодня в России отмечается День танкиста. В честь этого 75-летия этого праздника в Приморском крае военные во время проведения плановых работ по обслуживанию танка Т-62м-1 спели легендарную песню "Три танкиста".

Гран-при жюри Венецианского кинофестиваля получила автобиографическая работа "Рука Бога" итальянца Паоло Соррентино. А главный приз фестиваля завоевала французская драма "Событие".

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина заявила, что Незалежная находится в состоянии третьей мировой войны. Однако, по ее мнению, речь идет о военных действиях с массовым уничтожением людей, а о гибридной войне.

Журналист Флориан Гюсген издания Wirtschaftswoche рассказал о трех вероятных препятствиях для запуска газопровода "Северный поток - 2". По его мнению, ими могут стать процесс сертификации, газовая директива ЕС и партия "Зеленые" (включая ее новое место на предстоящих выборах в бундестаг).