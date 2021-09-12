Посол России сообщил, что талибы* просят врачей в Афганистане работать за 3 тысячи рублей в месяц

Талибы* просят врачей в Афганистане работать за 3 тысячи рублей в месяц Фото: REUTERS

В Афганистане после прекращения поддержки Запада сложилась тяжелая финансовая ситуация, в связи с чем боевики движения «Талибан»* вынуждены просить врачей работать за очень низкую зарплату, сообщил посол России в Кабуле Дмитрий Жирнов.

«Им гарантируют в пересчете на наши деньги три тысячи рублей в месяц зарплату», – рассказал дипломат в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По словам Жирнова, раньше три четверти бюджета Афганистана складывались из перечисляемых западными странами денег, однако после захвата власти талибами* НАТО перестало финансировать страну. Посол РФ предполагает, что уровень жизни в республике упадет в три раза. Боевики ждут финансовой помощи из-за рубежа, Россия этот вопрос прорабатывает, добавил он.

Как писал сайт kp.ru, ранее Жирнов рассказал, как изменился Кабул и другие города Афганистана после того, как к власти в стране пришел «Талибан»*. По его словам, талибам* в кратчайшие сроки удалось победить в стране коррупцию.

*Запрещенная в России террористическая организация