Умерла Мария Мендиола, солистка группы Baccara

Умерла испанская певица Мария Мендиола, солистка музыкального дуэта Baccara. Она скончалась на 70-м году жизни.

«Мария…Сегодня ушла от нас», – сказано в сообщении в Instagram-аккаунте группы.

Мендиола выступала в Baccara с основания группы в конце 70-х годов. В начале карьеры дуэи Мендиолы и Майте Матеос исполнял песни популярных в то время коллективов Boney M и ABBA. Первый сингл Baccara «Yes Sir I Can Boogie» заняла седьмое место в рейтинге самых продаваемых записей в мире. Группа попала в Книгу рекордов Гиннеса как коллектив с самыми продаваемыми пластинками в 1977 году. Также Baccara заняла седьмое место на музыкальном конкурсе Евровидение 1978 года, представляя на нем Люксембург.

Напомним, ранее скончался тур-менеджер The Rolling Stones Мик Бригден. Он погиб, когда копал могилу для собаки на территории своего дома в Калифорнии.