Пресс-секретарь Лукашенко назвала встречу президентов РФ и Белоруссии максимально результативной Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Кремле прошла максимально результативно, рассказала пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт.

«Было у всех понимание, что эта встреча будет действительно максимально результативной», – сказала она в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Эйсмонт, Лукашенко назвал переговоры с российским президентом прорывом.

Напомним, два лидера провели встречу в четверг, 9 сентября. По итогам переговоров Москва и Минск согласовали 28 программ по Союзному государству. В ходе встречи встрече Лукашенко заявил, что интеграционные программы могут быть приняты в октябре этого года в ходе заседания Государственного совета Белоруссии. Президент РФ в свою очередь указал на эффективность работы над интеграционными процессами в рамках Союзного государства по различным направлениям, в том числе и по линии спецслужб.