Путин посетит саммиты ОДКБ и СНГ в Белоруссии Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин посетит саммиты Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и СНГ, которые пройдут в октябре 2021 в Белоруссии.

На встрече с журналистами в рамках российского-белорусских военных учений президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что он согласовал с российским лидером Владимиром Путиным его визит на саммиты в Минске.

Как отметил президент Белоруссии, на западе Союзного государства возникли новые риски и вызовы, а на границах стран-членов ОДКБ происходит обострение ситуации. Учения «Запад-2021» имеют важное значение в условиях «непрекращающейся гибридной агрессии со стороны Запада против России и Белоруссии», сказал он.

Напомним, учения «Запад-2021» проходят на нескольких полигонах в России и Белоруссии и продлятся до 16 сентября 2021. В них принимают участие около 200 тысяч военнослужащих и более 700 единиц техники.