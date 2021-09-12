Путин призвал показать судейские протоколы соревнований по художественной гимнастике на ОИ в Токио Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин прокомментировал судейство на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпийских играх в Токио.

«Это же не военные учения, почему не показать? Покажите, как выставляются оценки», – заявил глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Президент обратил внимание, что баллы российским гимнасткам считали шесть минут, тогда как обычно на это уходит не более двух.

Напомним, российская спортсменка Дина Аверина завоевала Олимпийских игр в Токио серебряную медаль в личном многоборье, ее сестра Арина стала четвертой. Золото Игр отдали израильской гимнастке Линой Ашрам. Делегаты от России несколько раз подавали протесты на результаты судейства, но удовлетворили их лишь один раз. Ашрам уронила ленту в последнем упражнении, а Аверина выступила чисто, однако все равно уступила израильтянке.

Как писал сайт kp.ru, Международная федерация гимнастики (FIG) осталась довольна работой арбитров, которые работали на соревнованиях по художественной гимнастике на Олимпиаде-2020 в Токио. Представители организации уточнили, что технический комитет тщательно изучил работу бригады арбитров на каждом этапе состязаний на Играх в столице Японии. После всей проверки они подтвердили, что «в судейских панелях не было выявлено никаких отклонений или нарушений».