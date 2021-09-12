Путин рассказал, как перелом носа вынудил его уйти из бокса

Путин рассказал, что перелом носа вынудил его уйти из бокса Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин вспомнил о своем опыте в боксе. По словам российского лидера, травма носа на одной из тренировок в детстве побудила его начать заниматься другим видом спорта.

«На третьей-четвертой тренировке мне сломали нос. Я не пошел ни к каким врачам, но до носа невозможно было дотронуться даже пальцем. Как оказалось потом, он был сломан. Нос зарос, и я решил, что надо заняться борьбой», – рассказал глава государства в эфире телеканала «Россия 1».

Напомним, российский лидер является мастером спорта по дзюдо и самбо, а также имеет черный пояс по карате. В 2006 году Путин стал почетным президентом Европейского союза дзюдо, через четыре года – обладателем почетного диплома «Доктор в области дзюдо» южнокорейского университета Енин. Президент имеет почетный девятый дан по тхэквондо и восьмой дан «Кекусин-кан».