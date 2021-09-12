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В мире12 сентября 2021 15:00

Франция отказалась признавать правительство талибов* в Афганистане

Боевики обещали выполнить все требования Парижа, но в итоге соврали, сказал глава французского МИД
Абдулла ШАКИРОВ
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Франция отказалась признавать правительство талибов* в Афганистане

Франция отказалась признавать правительство талибов* в Афганистане

Фото: Александр КОЦ

Франция не будет признавать новое правительство Афганистана, сформированное движением «Талибан»*, поскольку боевики не выполнили обещаний, данных международному сообществу, заявил глава французского МИД Жан-Ив Ле Дриан.

Как сказал дипломат в эфире телеканала France 5, Париж просил талибов* позволить покинуть Афганистан всем желающим, свободно предоставлять гуманитарную помощь в районе, подконтрольные боевикам, соблюдать права человека и прекратить сотрудничество с «Аль-Каидой»*. Он отметил, что талибы* обещали выполнить все требования Франции и создать инклюзивное правительства, «но в итоге соврали».

По мнению Ле Дриана, «Талибан»* нуждается в «экономической паузе» и нормальных международных отношениях.

Как писал сайт kp.ru, ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что начало Парижем диалога с талибами* не предопределяет их признания. По словам политика, переговоры с боевиками необходимы для организации гуманитарных операций и продолжении вывоза из Афганистана граждан, которым угрожает опасность.

*Запрещенные в России террористические организации