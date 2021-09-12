Украинский судья по делу Павла Шеремета найден мертвым под Киевом Фото: REUTERS

Полиция нашла мертвым украинского судью Печорского районного суда Виталия Писанеца в селе Погреба Киевской области.

Как передает издание Страна.ua, перед гибелью судья отдыхал в компании следователя Соломенского районного управления полиции Евгения Хоменко и адвоката Петра Онопенко. Известно, что они выпивали.

По предварительной информации, в ходе застолья между судьей и следователем начался словесные перепалки, которые позже переросли в потасовку. Хоменко ударил Писанеца по лицу. После чего все кто сидели за столом успокоились и продолжили посиделки с выпивкой.

Через 40 минут у судьи пошла кровь из носа и посинело лицо. Коллеги старались оказать ему помощь, вызвали скорую помощь, а также полицию, но прибывшие медики только констатировали смерть судьи.

На данный момент следователи проверяют эту версию. Правоохранители завели дела об умышленном убийстве.

Виталию Писанцу было 53 года. Он был следственным судьей по громкому делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Автомобиль журналиста взорвали, когда тот ехал на работу. Взрыв прогремел в самом центре Киева на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франка.