Семиклассника парализовало после укуса клеща на Украине Фото: Мария ЛЕНЦ

Семиклассника парализовало после укуса клеща в Черноморске Одесской области Украины. В результате школьник попал в реанимацию. Об этом рассказала местная жительница Анна Гуменная, отметив, что состояние ребенка крайне тяжелое.

«Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет», - написала женщина на своей странице в Facebook.

Как отметила Гуменная, в 2019 году от продолжительной болезни скончалась мама школьника, у семьи на сегодняшний день трудное финансовое положение.

Напомним, ранее главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить ребенка от укуса клеща, а также что делать, если избежать укуса не получилось. По словам специалиста, защитить от насекомого поможет закрытая одежда. Особенно необходимо закрыть ноги. В данном случае лучше выбирать одежду, плотно прилегающую к телу, с резинками или плотными манжетами. Если же клещ все-таки укусил, лучше не пытаться извлечь его самостоятельно, а обратиться к врачу.