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Общество12 сентября 2021 16:46

Семиклассника парализовало после укуса клеща на Украине

Состояние ребенка крайне тяжелое
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (3)Комментарии (3)(3)
Семиклассника парализовало после укуса клеща на Украине

Семиклассника парализовало после укуса клеща на Украине

Фото: Мария ЛЕНЦ

Семиклассника парализовало после укуса клеща в Черноморске Одесской области Украины. В результате школьник попал в реанимацию. Об этом рассказала местная жительница Анна Гуменная, отметив, что состояние ребенка крайне тяжелое.

«Сейчас снимают отек мозга. Мальчика парализовало. Врачи настраивают, что лечение тяжелое и длительное будет», - написала женщина на своей странице в Facebook.

Как отметила Гуменная, в 2019 году от продолжительной болезни скончалась мама школьника, у семьи на сегодняшний день трудное финансовое положение.

Напомним, ранее главный внештатный педиатр Минздрава Подмосковья Нисо Одинаева рассказала, как обезопасить ребенка от укуса клеща, а также что делать, если избежать укуса не получилось. По словам специалиста, защитить от насекомого поможет закрытая одежда. Особенно необходимо закрыть ноги. В данном случае лучше выбирать одежду, плотно прилегающую к телу, с резинками или плотными манжетами. Если же клещ все-таки укусил, лучше не пытаться извлечь его самостоятельно, а обратиться к врачу.