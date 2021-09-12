«Талибан»* объявил о новых правилах для студенток для защиты «исторических ценностей» Фото: REUTERS

«Талибан»* обязал афганских студентов носить исламскую одежду и обучаться в отдельных от мужчин группах для «защиты национальных и исторических ценностей». Об этом сообщил новый министр образования Афганистана Абдулу Баки Хаккани.

Как сообщил глава ведомства, талибы* не хотят возвращаться к радикальным порядкам, установленным в Афганистане 20 лет назад, однако собираются обеспечить соблюдение религиозных норм и принципов в университетах республики. «Мы не позволим мальчикам и девочкам учиться вместе», - приводит Associated Press слова министра.

Хаккани также заявил, что женщины должны полностью покрывать свое тело, но не уточнил, следует ли им при этом закрывать и лица. Кроме того, он сообщил о намерении «Талибана» внести серьезные коррективы в содержание образовательных программ.

По его словам, новые правила будут направлены на создание «разумной исламской образовательной программы», которая позволила бы студентам стать конкурентоспособными по отношению к ученикам из других стран.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее женщины в Кабуле пытались несколько раз провести акцию с требованиями защиты своих прав и представительства в новом правительстве Афганистана. Как сообщилось, они смогут работать в министерствах, а также в полиции и судебной системе, однако только в качестве помощниц.

* Запрещенная в России террористическая организация