Крымский сенатор назвал неприемлемым условие Украины для встречи Зеленского и Путина

Владимир Зеленский Фото: REUTERS

Член комитета Совета Федерации по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков прокомментировал слова пресс-секретаря украинского лидера Сергея Никифорова о готовности президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским коллегой Владимиром Путиным при условии, если будет обсуждаться вопрос территорий, которые Киев считает оккупированными.

По словам сенатора, такие условия являются неприемлемыми. Как отметил Цеков, это свидетельствует о нежелании президента Украины встречаться с российским лидером.

«Если бы хотел встретиться по-настоящему, дал бы поручения своему аппарату... Если бы он был политиком-реалистом, то ушёл бы от термина «оккупация» как минимум», — приводит RT слова парламентария.

Напомним, как заявил пресс-секретарь украинского лидера, у Зеленского есть «воля» встретиться лично с Путиным. По его словам, глава незалежной готов встретиться с российским коллегой «в любое время, в любом месте в рамках нейтральной территории», однако «самый главный вопрос был вынесен на повестку дня». По его словам, в отношениях Киева и Москвы «важнее оккупации Россией отдельных территорий Украины» ничего нет. Ранее в Кремле заявили, что принадлежность Крыма не может быть темой встречи двух лидеров.