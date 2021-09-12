Пассажирский самолет L-410 разбился в Иркутской области: четыре человека выжили

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Пассажирский самолет L-410 разбился в Иркутской области в воскресенье, 12 сентября. Об этом сообщили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области.

«Самолет L-410 потерпел крушение, упав с низкой высоты, четыре человека выжили, один - в критическом состоянии, 11 - зажаты в салоне», - приводит «Интерфакс» заявление администрации.

Как уточнили в администрации, пожара в самолете удалось избежать.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы заявили, что, по предварительным данным, причиной происшествия стал отказ техники. Лайнер не долетел до пункта назначения четыре километра.

Ранее в МЧС РФ подтвердили факт происшествия с пассажирским самолетом. В ведомстве заявили, что поступило сообщение о жесткой посадке. По предварительным данным, на борту 16 человек, в том числе 2 члена экипажа. Как сообщили в экстренных службах вертолет Ми-8 вылетел на поиски лайнера, совершившего жесткую посадку.