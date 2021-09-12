В России ответили на американские угрозы по "Северному потоку - 2" Фото: REUTERS

Российские парламентарии и эксперты прокомментировали слова бывшего спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера о том, что Вашингтон и Берлин начнут действовать против газопровода «Северный поток - 2», если Москва начнет использовать газ как политическое оружие.

Депутат Госдумы Руслан Бальбек сообщил, что в США болезненно восприняли позицию Европейского союза относительно «Северного потока – 2» и теперь пытаются вести «подковерные игры» для того, чтобы оболгать этот проект.

«Раз идет такая атака на газопровод, значит, американцы беспокоятся за свои финансовые интересы, в первую очередь касающиеся их сжиженного газа», - приводит RT слова парламентария.

Бальбек полагает, что об Украине Вашингтон говорит в данном контексте только «для красного словца», а высказывания о газе как оружии стали для них «брендом».

Тем временем научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин заявил, что блокировка уже достроенного трубопровода невозможна, поэтому, как отметил специалист, теперь американская сторона будет стараться сделать так, чтобы газопровод не был задействован на полную мощность.