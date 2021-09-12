СК России: Все пассажиры самолета L-410, упавшего в Иркутской области, живы

Вот такой самолет разбился в тайге. Фото: Shutterstock

Все пассажиры самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, по предварительным данным, живы. Об этом сообщили в Следственном комитете России, уточнив, что один человек находится в тяжелом состоянии.

- Я связался с пассажиркой, которая находится в салоне самолета. Конструкция самолета деформирована, пассажиры зажаты. Предварительно все живы, разговаривают. Произошла деформация корпуса, со слов очевидцев, пожара нет, - сообщил Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

СК РФ возбудил уголовное дело по факту происшествия с лайнером. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

Ранее в МЧС сообщили, что, по предварительным данным на борту самолета находится 14 человек и два члена экипажа. В администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области заявили, что в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы рассказали, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру.

Самолет не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.