В Чехии уничтожат 45 тысяч невостребованных доз вакцины AstraZeneca Фото: REUTERS

В Чехии уничтожат 45 тысяч доз вакцины от коронавирусной инфекции производства британско-шведской компании AstraZeneca. Об этом в воскресенье, 12 сентября, сообщил пресс-секретарь Министерства здравоохранения республики Даниэл Кэпл, указав на то, что вскоре истекает срок годности препаратов.

«В октябре заканчивается срок годности 55 тыс. доз вакцин производства AstraZeneca и подавляющее большинство из них, возможно, будет необходимо уничтожить, так как закон не позволяет передать их в дар [третьей стороне]», - сообщил пресс-секретарь ведомства.

Кэпл заявил, что около 10 тысяч доз вакцины врачи смогут использовать для введения вторых прививок, завершив курс вакцинации тех, кто ранее получил первый укол. Однако, если оставшиеся 45 тысяч доз не будут использованы, «то они должны быть утилизированы», отметил представитель министерства.

По его словам, граждане Чехии более не хотят прививаться вакциной производства AstraZeneca. В течение этого месяца в республике использовали только 800 доз препарата. В сентябре из-за просроченного срока годности были уничтожены 20 тысяч доз этой вакцины.

Напомним, ранее Польша продала Украине свыше 1,2 млн неиспользованных доз вакцины AstraZeneca с истекающим сроком годности. Позже британские медики сообщили, что около 800 тысяч доз вакцины производства AstraZeneca могли испортиться в Великобритании. Медики указали на то, что у препарата истекает срок годности.