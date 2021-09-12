Один человек погиб при жесткой посадке самолета под Иркутском Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области.

О погибшем сообщает РИА Новости со ссылкой сообщение в Единой дежурной диспетчерской службе.

«На месте медики, МЧС, полиция. Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто», - приводит издание слова представителя службы.

По данным других СМИ, при происшествии погибли четыре человека.

Напомним, ранее в Следственном комитете России сообщили, что все пассажиры самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, по предварительным данным, живы, однако уточнили, что один человек находится в тяжелом состоянии. В МЧС заявили, что, по предварительным данным на борту самолета находится 14 человек и два члена экипажа. При этом, как отметили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы уточнили, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Кроме того, рассказали, что самолет не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.