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Происшествия12 сентября 2021 21:12

Один человек погиб при жесткой посадке самолета под Иркутском

На месте происшествия работают медики, МЧС и полиция
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Один человек погиб при жесткой посадке самолета под Иркутском

Один человек погиб при жесткой посадке самолета под Иркутском

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Один человек погиб при совершении жесткой посадки пассажирским самолетом L-410 в Иркутской области.

О погибшем сообщает РИА Новости со ссылкой сообщение в Единой дежурной диспетчерской службе.

«На месте медики, МЧС, полиция. Информация по одному погибшему есть. Неизвестно пока, кто», - приводит издание слова представителя службы.

По данным других СМИ, при происшествии погибли четыре человека.

Напомним, ранее в Следственном комитете России сообщили, что все пассажиры самолета L-410, совершившего жесткую посадку в Иркутской области, по предварительным данным, живы, однако уточнили, что один человек находится в тяжелом состоянии. В МЧС заявили, что, по предварительным данным на борту самолета находится 14 человек и два члена экипажа. При этом, как отметили в администрации Казачинско-Ленского района Иркутской области, в результате происшествия 11 человек оказались зажаты в салоне.

В оперативном штабе по ликвидации последствий катастрофы уточнили, что скорее всего причиной происшествия стал отказ техники, о чем экипаж сообщил диспетчеру. Кроме того, рассказали, что самолет не долетел до пункта назначения всего четыре километра, и находился на минимально низкой высоте. Восточно-Сибирская транспортная прокуратура начала проверку по факту произошедшего.

Видео с места крушения L-410 в Иркутской области 12 сентября 2021
Первое видео с места падения самолёта в Иркутской области. Список находившихся на борту L-410 Пассажиры: 1 — Александр Андреев 2 — Илона Бужинская 3 — Виталий Гужва 4 — Вадим Карнаухов 5 — Людмила Кокшарова 6 — Вадим Кононов 7 — Антон Кудына 8 — Елена Полулях 9 — Татьяна попович 10 — Ольга Сафонова 11 — Ольга Семёнова 12 — Анастасия Слесарева 13 — Владимир Тараканов 14 — Александр Широков Экипаж: 15 — Николай Махнутин 16 — Владимир Черненко (погиб)