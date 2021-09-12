Посол России в США: контртеррористическое сотрудничество Москвы и Вашингтона может спасти сотни жизней Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Совместная работа Москвы и Вашингтона против терроризма может спасти сотни жизней людей. Такое заявление сделал российский посол в США Анатолий Антонов в своем обращении к участникам церемонии памяти жертв терактов 11 сентября 2001 года в воскресенье, 12 сентября, в городе Байонн, штат Нью-Джерси, у мемориала «Слеза скорби», который был создан российским скульптором Зурабом Церетели.

Как отметил дипломат, ранее президент России Владимир Путин и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров неоднократно говорили о том, что сотрудничество в области контртерроризма отвечает интересам как Москвы, так и Вашингтона. «Взаимодействие на данном направлении способно спасти сотни жизней людей», - говорится в обращении главы диппредставительства, опубликованном на странице российского посольства в Facebook.

Антонов также подчеркнул, что деление террористов на «хороших» и «плохих» недопустимо, а в борьбе с терроризмом «нет места беспечности и двойным стандартам».

Напомним, накануне Федеральное бюро расследований (ФБР) США обнародовало первый из документов по терактам 11 сентября 2001 года. Его рассекретили в рамках выполнения указа американского президента Джо Байдена.