Пентагон завершил программу, начатую в последний день президентства Трампа Фото: REUTERS

Министерство обороны США вернуло под свой контроль 175 миллионов IP-адресов, которые в начале текущего года были переданы компании Global Resource Systems.

«Секретная программа Пентагона, начавшаяся в последний день президентства Трампа, завершилась. А тайна остаётся», - передает The Washington Post.

В апреле этого года издание сообщало, что неизвестная до этого фирма получила от Минобороны США 56 миллионов IP-адресов, которые принадлежат ведомству, однако не используются им. Это произошло 20 января – в день, когда на должность президента США вступил Джо Байден, сменив на этом посту Дональда Трампа. К апрелю число переданных интернет-адресов превысило 170 миллионов, что составляет примерно 6 процентов от общего количества адресов в Интернете.

Предполагается, что Пентагон рассчитывало привлечь хакеров, чтобы изучить тактику злоумышленников и выявить уязвимости, на которые они нацелены.

Напомним, Трамп накануне ответил на вопрос о том, будет ли участвовать в президентских выборах в 2024 году. Экс-глава Белого дома признался, что уже определился для себя с этой темой. Однако официального заявления пока дать не может.