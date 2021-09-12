"Динамо" проиграл "Нижнему Новгороду" со счетом 1:2 в матче чемпионата России по футболу

"Динамо" проиграл "Нижнему Новгороду". Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Московский футбольный клуб «Динамо» на своем поле в воскресенье, 12 сентября, проиграл «Нижнему Новгороду» со счетом 1:2 в матче седьмого тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ).

В составе «Нижнего Новгорода» мячи забили Игорь Горбунов (75-я минута) и Николай Калинский (84 минута). В составе «Динамо» отличился Денис Макаров, который забил первый гол на 13 минуте. Кроме того, на 88-й минуте игрок победившей команды Лукас Масоэро получил вторую желтую карточку и был удален с поля.

На 52-й минуте встречи нападающий «Нижнего Новгорода» Тимур Сулейманов не смог реализовать пенальти, а на 89-й форвард «Динамо» Клинтон Н'Жи не сумел забить с 11-метровой отметки.

На данный момент команда «Динамо» занимает в турнирной таблице четвертое место, имея 13 очков в активе. «Нижний Новгород» поднялся на шестое место, набрав 11 очков.

В следующем туре 19 сентября московская команда сыграет с «Сочи», а клуб из Нижнего Новгорода в тот же день примет тульский «Арсенал».