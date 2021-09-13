В Японии «Буханку» от УАЗ назвали уникальным автомобилем

В Японии «Буханку» от УАЗ признали уникальным автомобилем Фото: РИА Новости

Японский портал Yahoo News Japan включил УАЗ-452 в список самых уникальных кроссоверов мира.

По мнению обозревателя издания, «Буханка» внешне похожа на старые японские коммерческие автомобили с округлым кузовом и «симпатичной передней частью с двумя круглыми фарами». Он отметил, что с начала выпуска УАЗ-452 почти полностью сохранил внешний вид и технические качества.

Как подчеркивается в сообщении, машина не такая мощная и безопасная, как некоторые современные авто, однако он прост в обслуживании и надежен, а значит, вероятнее всего, будет эксплуатироваться и дальше. Несмотря на небогатый интерьер, УАЗ-452 пользуется популярностью, подметил автор обзора.

Кроме того, в публикации отмечается, что российский автомобиль имеет довольно большие размеры и оснащен 2,7-литровым рядным четырехцилиндровым бензиновым двигателем с максимальной мощностью 112 лошадиных сил, а также пятиступенчатой механической коробкой передач. Подвеска машины разработана специально для езды по бездорожью, в 2020 году «Буханка» была дооснащена сиденьями с подогревом, чтобы ее можно было использовать при экстремально низких температурах, говорится в сообщении.