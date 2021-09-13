Заслуженный летчик СССР отметил профессионализм пилотов L-410, упавшего в Иркутской области

Заслуженный летчик СССР высоко оценил действия пилотов L-410, упавшего в Иркутской области

Бывший замминистра гражданской авиации Олег Смирнов прокомментировал ЧП с самолетом в Иркутской области. Заслуженный пилот СССР отметил, что экипаж действовал профессионально и во многом благодаря действиям команды удалось избежать более трагичных последствий.

По мнению экс-замминистра гражданской авиации Советского Союза, летчики не растерялись при возникшей нештатной ситуации в процессе захода на посадку.

И, высока вероятность, что причина падения L-410 вовсе не в ошибке пилотов, а в отказе техники.

- Сейчас трудно сказать, но, судя по всему, дело в технике, в отказе или двигателей, или еще чего-то. Может, и с топливом что-то произошло, - рассуждает пилот в беседе с 5-tv.ru.

Он уверен, что пилоты не могли дотянуть до посадочной полосы, в противном случае это было сделано.

- Надо сказать, что летчики — молодцы, потому что посадить самолет в тайге и так, чтобы в основном люди остались живыми, это дорогого стоит. Это хорошо подготовленные профессионалы, которые не растерялись, — подчеркнул Олег Смирнов.

Собеседник телеканала отметил, что данный борт предназначен для непродолжительных полетов, самолет может взять на борт до 20 пассажиров. Они используются в тех регионах страны, где нет автомобильных и железных дорог и малая авиация - это единственная возможность для людей добраться до населенных пунктов.

- Для него нужны аэродром, оборудование и все остальное. Он надежный и показал свою надежность в процессе полетов по нашей стране, - говорит пилот.

Он отметил, что четверо погибших, скорее всего, скончались от механических повреждений, но пока называть точную причину крушения рано. Детали трагедии станут известны после расшифровки черных ящиков.

Ранее стало известно, что летевший из Иркутска L-410 самолет потерпел упал в Казачинско-Ленском районе. На борту находились 16 человек: 2 пилота и 14 пассажиров. Пока известно о четырех погибших.

В МЧС подтвердили, что во время аварийной посадки самолета L-410 спаслись 12 из 16 человек, находившихся на борту. Четверо, в их числе и пилот, не выжили во время этой авиакатастрофы.

Среди погибших - пилот Владимир Черненко, врач УЗИ из Казачинско-Ленской районной больницы Татьяна Попович, 26-летний Виталий Гужва и Александр Андреев.