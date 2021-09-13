Россиянам объяснили, что при продаже овощей с участка не более 0,5 гектара не нужно платить налоги

Россиянам при продаже овощей с участка не более 0,5 гектара не нужно платить налоги Фото: Мария ЛЕНЦ

Продажа овощей с собственного дачного участка площадью не более 0,5 гектара не облагается налогом, рассказал доцент кафедры финансов и цен РЭУ имени Г.В. Плеханова Равиль Ахмадеев.

Освобождение от уплаты налога распространяется на граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями, и участки, не относящиеся к фермерским хозяйствам. Кроме того, для выращивания овощей не должен привлекаться наемный труд по трудовому законодательству, объяснил экономист агентству «Прайм».

Для освобождения от уплаты налога гражданин должен иметь документ, подтверждающий выполнение условий, в противном случае, ему придется заплатить положенные 13% НДФЛ. Также эксперт сообщил, что максимально установленную площадь земельного участка разрешено увеличить не более чем в пять раз.

Физические лица могут уплачивать налог от продажи овощей с дачных участков, оформившись самозанятыми. Такая возможность доступна, если продажи сельхозпродукции за год не превысили 2,4 миллиона рублей. В это случае налог на профессиональный доход составит 4%.