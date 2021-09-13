Более 40% россиян не хочет жить в другой стране

41% опрошенных не знает стран, где живется лучше России
Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
41% жителей России не желает жить в другой стране, говорится в исследовании специалистов сервиса по поиску работы SuperJob. Еще 11% опрошенных затруднились ответить.
48% респондентов считают, что существуют страны, где лучшие условия для жизни, чем в России. Так, 7% назвали США, по 4% - Канаду, Швейцарию и Италию, 3% - Германию, по 2% - Испанию, Австралию и Швецию.
По 1% набрали:
- Франция;
- Турция;
- Южная Корея;
- Новая Зеландия;
- Норвегия;
- Греция;
- Чехия;
- Финляндия;
- Исландия;
- Таиланд;
- Великобритания;
- ОАЭ;
- Кипр;
- Китай.
Опрос проводили с 24 августа по 7 сентября 2021 года среди экономически активного населения России старше 18 лет. В нем приняли участие 3 тысячи респондентов.
Ранее сайт kp.ru писал, что Фонд развития гражданского общества на основе данных Росстата проанализировал уровень жизни в российских регионах. На первых позициях оказались Ямало-ненецкий автономный округ, Ненецкий автономный округ и Магаданская область.