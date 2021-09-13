Путин поручил выделить 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья

Президент России Владимир Путин поручил правительству предусмотреть в бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов выделение регионам 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья. Соответствующая информация размещена на сайте Кремля.

Глава государства уточнил, что речь идет на реализацию программ ликвидации жилищного фонда, признанного аварийным по состоянию на 1 января 2021 года. По всей стране – это более 11 млн кв. метров.

Как ранее писал сайт kp.ru, в данный момент программа по расселению захватывает период до 2017 года. В прошлом году на эти цели государство добавило 50 млрд рублей. В итоге девять регионов готовы до конца года завершить программу.

Напомним, предложение о выделении 45 млрд рублей на расселение аварийного жилья озвучил генсовет партии "Единая Россия". Его поддержал российский лидер.