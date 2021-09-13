Цена газа в Европе поднялась выше 730 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в понедельник, 13 сентября, превысила 730 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Октябрьский фьючерс на хабе TTF в Нидерландах в ходе торгов достиг цены 731,5 долларов за тысячу кубов, сообщается на сайте биржи.

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе цена на газ в Европе достигла 707 долларов за тысячу кубометров. В четверг, 9 сентября, президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко заявил, что рекордная стоимость газа в Европе связана с политикой Еврокомиссии (ЕК). По его словам, цена российского голубого топлива по долгосрочным контрактам привязана к нефти, поэтому ее колебания происходят «более мягко», чем на свободном рынке.