Тюменская область уравнивает льготные тарифы на коммунальные услуги

Губернатор Тюменской области Александр Моор внес в заксобрание региона законопроект, которым уравнивает льготные тарифы для населения на тепло и воду. Предложенная губернатором мера направлена на защиту интересов жителей области, и ни один из действующих льготных тарифов при этом не увеличится.

После вступления в силу изменений, внесенных в закон Тюменской области «О льготных тарифах», льготные тарифы по каждой системе ресурсоснабжения будут снижены до величины льготного тарифа, по которому оплачивает соответствующую коммунальную услугу большинство потребителей этой системы. Если величина льготного тарифа для части потребителей оказывается меньше, чем льготный тариф большинства потребителей системы, то этот тариф остаётся неизменным. Таким образом, после вступления в законную силу изменений областного закона, для многих потребителей льготные тарифы будут существенно снижены.

Так, например, в Тюмени диапазон льготных тарифов для домов, получающих тепло от тепловых сетей компании «УСТЭК», составляет от 1391,14 до 1898,93 руб./Гкал. С учетом изменений в законе «О льготных тарифах», эти потребители будут оплачивать тепловую энергию по 1391,14 руб./Гкал.

В поселке Боровский Тюменского района жители новостроек, так же, как и жители других домов, будут платить за питьевую воду не по тарифу 112,80 рублей за кубометр, а по тарифу 34,39 рублей за кубометр. Для остальных жителей Тюменского района, получающих воду от компании «Тюмень Водоканал», льготный тариф на воду также не превысит 34,39 рублей за кубометр.