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В мире13 сентября 2021 11:51

В Кабул прибыл первый коммерческий рейс после вывода войск США

На борту самолета находилось около 10 человек
Роман КИЛЬМЯШКИН
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Аэропорт Кабула принял первый международный рейс после вывода войск США

Аэропорт Кабула принял первый международный рейс после вывода войск США

Фото: REUTERS

В аэропорту Кабула приземлился первый международный коммерческий рейс после вывода войск США. Об этом в понедельник, 13 сентября, сообщило Agence France Presse.

По данным информагентства, воздушное судно вылетело в столицу Афганистана из Исламбада. Оно принадлежит авиакомпании Pakistan International Airlines.

На борту самолета находились около 10 человек, уточняет СМИ. Предположительно, большинство из них – это члены экипажа.

Как ранее писал сайт kp.ru, президент США Джо Байден заявил, что уход американских военных с территории захваченного талибами* Афганистана подводит черту под эрой крупных военных операций, которые были направлены на переустройство других стран силовым путем.

Напомним, российский лидер Владимир Путин считает, что выход США и их союзников из Афганистана привел к новому кризису. Президент уточнил, что пока неизвестно, как это повлияет на безопасность в регионе и в мире в целом.

*Запрещенная в России террористическая организация