Финансирование нацпроектов на Кубани увеличено до 50,3 млрд рублей

Объем финансирования национальных проектов в крае увеличился. Фото предоставлено пресс- службой администрации Краснодарского края

Общий объем финансирования национальных проектов в крае в текущем году увеличен до 50,3 млрд рублей.

В августе Кубань дополнительно получила из федерального бюджета 300 млн рублей на строительство нового Яблоновского моста. Еще более 1 млрд рублей выделено на возведение школ.

- Таким образом, общий объем финансирования нацпроектов в 2021 году вырос до 50,3 млрд руб. Благодаря реализации нацпроектов 1 сентября открыли свои двери четыре школы. Отмечу слаженную работу департамента строительства, министерства образования и муниципальных команд, — сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

По его словам, на данный момент в рамках нацпроектов освоено 24,4 млрд рублей, это 48,5% от финансирования. К 1 декабря этот показатель должен составлять не менее 90%.

Кроме того, отмечено, что в Краснодарском крае успешно реализуют национальные проекты «Безопасные качественные дороги», «Жилье и городская среда», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Демография» и другие.