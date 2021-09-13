Генконсульство РФ в Анталье проверяет, есть ли россияне среди пострадавших в ДТП в Турции

По предварительной информации, пострадало около 30 человек Фото: REUTERS

Генконсульство России в Анталье уточняет обстоятельства ДТП с автобусом на юго-западе Турции. Дипломаты выясняют, находились ли среди пассажиров граждане РФ.

ДТП произошло в турецкой провинции Мугла. Российский МИД находится в контакте с местными властями, чтобы выяснить все обстоятельства происшествия.

"Уточняем обстоятельства ДТП и наличие российских граждан среди пострадавших туристов. По получении официальной информации сообщим дополнительно", - приводит ТАСС слова собеседника в МИД.

По данным турецкой дорожной полиции, россиян в автобусе, попавшем в ДТП, не было, сообщает РИА Новости.

Как ранее писал сайт kp.ru, ДТП произошло из-за того, что водителю туристического автобуса стало плохо. Он скончался от сердечного приступа прямо во время поездки, после чего транспортное средство выехало на встречную полосу, где столкнулось со школьным автобусом, а затем опрокинулось. Всего в автобусе находилось около 30 человек, состояние трех из них оценивается как тяжелое.