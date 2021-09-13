Экономист оценил идею давать маткапитал отцам детей, рожденным от сурмам

Экономист прокомментировал идею выдавать маткапитал отцам детей от суррогатных матерей Фото: Shutterstock

Директор центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович прокомментировал сообщения о планах Министерства труда России с 2022 года выдавать материнский капитал отцам детей, рожденных от суррогатных матерей. Эксперт поддержал инициативу и назвал ее справедливой.

«Это абсолютно гуманный манёвр, который даёт возможность и матери, и отцу получить материнский капитал. Но здесь есть одна тонкость с точки зрения суррогатного материнства. У нас почему-то определённая часть общества с недоверием относится к подобным вещам. Здесь нужно провести комплексную пиар-кампанию, чтобы гражданское общество поняло, что это абсолютно нормальный процесс», - цитирует экономиста RT.

Напомним, ранее сообщалось, что с 2022 года в России начнут выдавать «отцовский капитал» мужчинам, имеющим детей от суррогатных матерей. В Министерстве труда России отметили, что в такой ситуации родителем ребенка официально считается только отец, а значит, он имеет право на получение средств поддержки, сообщает «Свободная пресса».

Отмечается, что законопроект 29 сентября поступит в правительство, а в Госдуму — до конца года. На указанные выплаты в бюджет уже заложены 10,46 миллиардов рублей, передает телеканал «360».