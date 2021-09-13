Цифровой рубль появится в России до 2030 года

Сообщается, что в России до 2030 года появится третья форма денег - цифровой рубль. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Минфин совместно с Банком России представили стратегию развития финансового рынка до 2030 года. Она опубликована на официальном сайте министерства.

Сообщается, что в России до 2030 года появится третья форма денег - цифровой рубль.

Цифровой рубль будет действовать наравне с наличными и безналичными деньгами. Отмечается, что цифровой рубль не будет являться новой криптовалютой, так как у криптовалют нет эмитента, который бы гарантировал надежность их выпуска и дальнейшего обращения.

"Одним из ключевых проектов в области цифровизации в перспективе до 2030 года станет запуск цифрового рубля - третьей формы денег, выпускаемой Банком России и являющейся его обязательством", - сообщается в документе.

В Минфине подчеркивают, что введение цифрового рубля поспособствует развитию платежной инфраструктуры, повысит конкуренцию и сократит стоимость различных услуг для граждан и бизнеса.

Подобная стратегия была разработана впервые. Сейчас документ находится на обсуждении. Замминистра финансов Алексей Моисеев отметил, что в ходе создания проекта ведомство консультировалось с различными участниками рынка.

Ранее сайт kp.ru рассказывал, что такое цифровой рубль и чем он будет отличаться от первых двух форм денег в России: наличных и безналичных.