Сенатор Гумерова рассказала о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей

В Совфеде рассказали о важности эксперимента по внедрению новой системы оплаты труда учителей Фото: Мария ЛЕНЦ

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала сообщение о том, что в пяти российских регионах стартует экспериментальная программа новой системы оплаты труда учителей. Политик отметила, что основное беспокойство сейчас вызывает тот факт, что базовая, гарантированная часть зарплаты у учителей очень маленькая.

«Лишь 17 субъектов России выполняли рекомендации Министерства просвещения о том, чтобы базовая часть в общей структуре оплаты труда составляла 70%. Где-то это было 30%, 40% — очень маленькие объёмы гарантированной части. В итоге за одну и ту же работу зарплата педагога в разных регионах иногда в два-три раза отличалась. Поэтому мы с большим воодушевлением воспринимаем (эксперимент — прим. ред.) и уверены, что когда эксперимент покажет правильность этих подходов, возможно, какие-то дополнительные вопросы (появятся — прим. ред.), то эта единая системы оплата труда будет проецироваться на всю территорию нашей страны», — цитирует Гумерову RT.

Напомним, ранее сообщалось, что эксперимент по новой системе оплаты пройдет в Белгородской, Нижегородской, Сахалинской и Ярославской областях, а также в Мордовии. Здесь учителя будут получать основную ставку, а также компенсационные и стимулирующие выплаты, передает ОТР.

По мнению заслуженного учителя РФ, доктора педагогических наук Евгения Ямбурга, принятая инициатива очень своевременна. Специалист уверен, она поможет привлечь в школы молодые кадры и со временем приведет к повышению качества образования, сообщает телеканал «360».