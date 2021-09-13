Россияне начнут получать пособия по беременности и родам без заявления Фото: правительство Хабаровского края

Пособия по беременности и родам для россиян будут назначаться без заявления, сообщили журналистам в Министерстве труда и социальной защиты России.

Такое порядок начнет действовать с 2022 года. Без заявления можно будет также получить и единовременные выплаты при рождении ребенка. Кроме того, россиянам со следующего года не нужно будет передавать данные работодателям для получения компенсаций по больничному листу. С 1 января 2022 вводится обязательное формирование листка нетрудоспособности в форме электронного документа, или электронный листок нетрудоспособности, по которому выплаты будут осуществляться напрямую Фондом социального страхования.

Напомним, в апреле 2021 в хорде послания Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил выплачивать женщинам, на ранних сроках вставшим на учет по беременности, по половине прожиточного минимума ежемесячно до родов. В среднем по стране пособие составит 6 350 рублей в месяц.

Сайт kp.ru писал, какие существуют пособия в России в 2021 году, кто может рассчитывать на их получение и каким образом их можно оформить.