ЕГЭ в 2022 году планируют провести в допандемийном формате

ЕГЭ в 2022 году планируют проводить в допандемийном формате Фото: Евгения ГУСЕВА

При условии отсутствия новых волн заболеваемости коронавирусной инфекцией ЕГЭ в 2022 году пройдет в допандемийном формате. Соответствующее заявление сделали в федеральной службе по надзору в сфере образования и науки. Об этом сообщает ТАСС.

"Надо посмотреть, что будет осенью, какая ситуация [будет] в стране. В прошлом году мы также принимали решение [исходя из эпидемической ситуации], - заявил глава ведомства Анзор Музаев. - Если не будет очередных волн [ковида], если ситуация стабилизируется, тогда мы в тех же рамках, может быть, в том формате, который был раньше, в привычном [формате проведем ЕГЭ]".

Как писал сайт kp.ru, Музаев заявил, что ведомство не намерено вводить революционные изменения в Единый государственный экзамен (ЕГЭ), однако в период 2022 - 2024 годов нововведения появятся по всем предметам, за исключением информатики.

Ранее Музаев признавался, что в Рособрнадзоре переживали, что баллы школьников по ЕГЭ будут ниже, ведь некоторые регионы и школы часть года учились дистанционно. Однако первые результаты оказались на уровне 2020-го и 2019 годов. По литературе оценки немного улучшились, а по русскому высокий балл (от 81 и выше) получили на 10 тысяч ребят больше, что весьма неплохо для пандемийного периода.