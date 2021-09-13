В «Совете матерей» прокомментировали идею давать маткамитал отцам детей от суррогатных матерей

«Совет матерей» спрогнозировал последствия закона о маткапитале отцам Фото: Мария ОСИПОВА

Руководитель «Совета матерей» Татьяна Буцкая поддержала идею Минтруда расширить программу маткамитала и выдавать денежные средства отцам одиночкам, которые воспитывают детей, рожденных от суррогатных матерей.

«При названии материнский капитал мы же понимаем, что это деньги на ребенка, либо на несколько детей. Их дают не маме или папе, а на ребенка. [...] Поэтому вот эти деньги, которые государство дает на ребенка, они должны быть защищены с точки зрения того, что ребенок их получит, что в результате эти деньги пойдут на то, что он будет жить в лучшей квартире, у него будет возможность получить образование с участием сумм маткапитала», - цитирует эксперта «Ридус».

Специалист добавила, что было бы хорошо, если бы в будущем программа маткапитала расширялась еще больше. Ведь тогда еще больше детей окажется под защитой.

Напеним, ранее сообщалось, что отцы детей, рожденных от суррогатных матерей, смогут получать маткапитал с 2022 года. На эти цели в бюджете уже заложены 10,46 млрд рублей, пишут «Известия».