Цена газа в Европе превысила 740 долларов за тысячу кубометров

Октябрьский фьючерс в Евросоюзе превысил 740 долларов за тысячу кубометров
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Стоимость газа в Евросоюзе продолжает бить рекорды. Так, в понедельник, 13 сентября, цена тысячи кубометров превысила 740 долларов.
Соответствующей отметки достигла стоимость октябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах.
Согласно информации на сайте биржи ICE на 14:38 (мск), цена составила 60,7 евро за МВт/ч, что соответствует 740 долларам за тысячу кубометров.
Ранее сайт kp.ru писал, почему подскочили цены, можно ли назвать их по-настоящему рекордными, как это повлияет на Европу и скажется ли на России. В частности, на это повлияли новости о решении «Газпрома» забронировать 4,3% дополнительных мощностей по транзиту через Украину в сентябре текущего года.
Напомним, на прошлой неделе ценник на тысячу кубических метров голубого топлива в Европе впервые превысил 650 долларов и продолжил расти.