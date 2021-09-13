Еврокомиссия не сможет наложить вето на решение Германии по «Северному потоку – 2» Фото: REUTERS

У Европейской комиссии нет права на вето в отношении решения Федерального сетевого агентства Германии по газопроводу «Северный поток – 2, рассказал представитель германского регулятора Фите Вульф.

В комментарии ТАСС он уточнил, что ЕК сможет лишь ознакомиться с решением агентства по заявке на сертификацию «Северного потока – 2». Также по словам Вульфа, регулятор не влияет на сроки прокачки газа по трубопроводу, а только контролирует, чтобы его работа осуществлялась в соответствии с европейским законодательством.

Как писал сайт kp.ru, Федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы на сертификацию предприятия Nord Stream 2 как независимого газотранспортного оператора. По закону на рассмотрение и принятие решения есть до четырех месяцев, затем решение должно быть передано Еврокомиссии.

Напомним, 10 сентября 2021 председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер объявил о том, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено.