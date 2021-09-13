Светлана Журова прокомментировала предложение представить Медведева к госнаграде

Даниил Медведев Фото: REUTERS

Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала идею представить теннисиста Даниила Медведева, одержавшего победу в финале Открытого чемпионата США над первой ракеткой мира Новаком Джоковичем, к государственной награде. Бывшая спортсменка отметила, что награды, как правило, даются за победу на Олимпиаде или хотя бы на чемпионате мира.

«В России госнаграды и ордена дают чаще, когда дело касается именно победы или призовых мест на Олимпиаде. Но в теннисе другая специфика. Там нет чемпионата мира в общем понимании. Есть мастерсы и «мэйджоры» — по факту, это сродни финалу, но это все равно не чемпионат мира, и по нашим бюрократическим документам они не проходят», — цитирует депутата Газета.Ru.

Напомним, российский теннисист Даниил Медведев впервые в истории выиграл турнир Большого шлема, победив на Открытом чемпионате США по теннису. В связи с этим депутат Госдумы Дмитрий Свищев предложил представить спортсмена к госнаграде.