Начальник аэропорта Казачинское допустил, что у упавшего L-510 отказали навигационные приборы Фото: Shutterstock

Начальник аэропорта Казачинское Борис Калинин назвал возможную версию крушения

самолета L-410 в Казачинско-Ленинском районе Иркутской области. Он предположил, что борт подвела неисправная система навигации. Самолет дважды пытался зайти на посадку и оба раза что-то что не так. При этом погодные условия и видимость были в пределах нормы.

- Видимо, навигация подводила, заходил то левой стороной, то правой стороной. Пробовал

посадочным курсом 40, потом пытался посадочным 220 зайти. Когда пытался по 220, навигация увела его на 30 градусов от посадочного курса, - рассказал начальник аэропорта 5-tv.ru.

Крушение самолета привело к гибели 4 человек. Один из них командир воздушного судна. Второй пилот остался жив и сейчас находится в больнице.

- Видимость была от четырех до шести километров, легкий туман. Проблем не было, выставлена система светосигнального оборудования, полоса просматривалась хорошо. Навигационная система самолета отказала,- передает Борис Калинин.

Эту же версию озвучил выживший пилот.

Сейчас в обстоятельствах происшествия разбираются эксперты. Возбуждено уголовное дело по статье нарушение правил безопасности движения и эксплуатации транспорта.

Не исключено, что пилоты совершили ошибку при управлении самолетом. Эта версия так же рассматривается, сообщает ФАН.