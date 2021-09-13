Генерал СБУ рассказал, как будет обороняться Украина в случае войны с Россией

Украинский генерал рассказал, как будет обороняться Украина в случае войны с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший глава службы безопасности Украины генерал-полковник Игорь Смешко рассказал, как Киев будет обороняться в случае войны с Москвой.

Смешко не исключил, что Россия нападет на Украину сразу с трех направлений, зажав ее "в клещи". У украинской армии нет союзников, поэтому оборона страны должна быть "глубоко эшелонированной", считает генерал.

- Не нужно говорить мантры, что у нас мощная противовоздушная оборона и мы сможем против ВКС Российской Федерации быть на равных, это неправда, — заявил Смешко в эфире телеканала "Украина 24".

Как писал сайт kp.ru, ранее Зеленский допустил возможность полномасштабной войны Украины с Россией. По его словам, такая ситуация обусловлена пропастью, которая образовалась между украинцами и россиянами. Как заявил глава незалежной все это появилось из-за агрессивных действий российской стороны. Украинский лидер также отметил, что военное столкновение станет «самой большой ошибкой» Москвы. При этом Зеленский считается, что отношения между россиянами и украинцами в будущем могут нормализоваться.