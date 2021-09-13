Великобритания начала испытание теста ранней диагностики 50 видов рака

Новая система анализа крови распознает признаки рака по ДНК Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Великобритании стартовало масштабное испытание новой системы анализов крови, благодаря которой планируется обнаруживать свыше 50 видов рака на ранней стадии. Об этом сообщает Reuters. Участниками тестирования станут примерно 140 тысяч добровольцев.

Представитель компании Grail, создавшей новый тест, объяснил принцип ее действия. По его словам, ранние признаки развития онкологического заболевания выявляются по изменениям в ДНК человека, которые возникают раньше, чем появляются первые симптомы рака. 2Новую систему назвали Galleri.

"Нам необходимо тщательно изучить тест Galleri, чтобы выяснить, может ли он значительно снизить количество раковых заболеваний, диагностированных на поздней стадии", - подчеркнул один из разработчиков.

Первые результаты ожидают получить к 2023 году. В случае, если испытания подтвердят эффективность Galleri, то исследование продолжат в последующие годы с еще большим количеством добровольцев.

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