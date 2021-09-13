Украина попросила Прагу выдать россиянина Александра Франчетти

На Украине россиянина разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в "не предусмотренных законом страны вооруженных формированиях" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина направила в Чехию запрос о выдаче россиянина Александра Франчетти, задержанного в Праге. Об этом сообщили в офисе генерального прокурора Украины. Там говорят, что украинская сторона просит чешскую выдать Франчетти - в Незалежной его разыскивают для привлечения к уголовной ответственности за участие в "не предусмотренных законом страны вооруженных формированиях".

"Сегодня офис генпрокурора подтвердил актуальность запроса о выдаче и действительность процессуальных решений в уголовном производстве. Офис генпрокурора обратился в Министерство юстиции Чешской Республики еще в августе 2020 с запросом прокуратуры о выдаче гражданина РФ", - говорится в сообщении.

Как ранее писал сайт kp.ru, когда в Киеве вовсю гремел Майдан, Франчетти, живший в Крыму, понял, что нужно защищать себя и соседей. В 2014-м он активно участвовал в движении "Самооборона Крыма", состоящем из добровольцев, которые готовы постоять за себя и близких. Движение не поддерживало "революцию гитности" и выступало за воссоединение Крыма с Россией. Ордер на его арест, вероятно, был выдан недавно. О ситуации уже известно председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину.